POL-IZ: 240416.4 Itzehoe: Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter an einem Fahrzeug in Itzehoe alle vier Reifen zerstochen. Bereits in der Nacht zum vergangenen Sonntag hatten Täter zwei Reifen an demselben Auto zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Mitternacht bis 03.00 Uhr begab sich ein Unbekannter zu dem BMW des Anzeigenden auf dem Parkstreifen in der Heinrich-Wessel-Straße und zerstach sämtliche ...

