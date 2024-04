Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240416.2 Itzehoe: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter an einem Fahrzeug in Itzehoe alle vier Reifen zerstochen. Bereits in der Nacht zum vergangenen Sonntag hatten Täter zwei Reifen an demselben Auto zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mitternacht bis 03.00 Uhr begab sich ein Unbekannter zu dem BMW des Anzeigenden auf dem Parkstreifen in der Heinrich-Wessel-Straße und zerstach sämtliche Reifen des Wagens. Der Schaden dürfte sich auf 300 Euro belaufen, Täterhinweise gibt es keine.

Erst am Wochenende musste der Geschädigte zwei neue Reifen besorgen, weil eine nicht bekannte Person diese auf dieselbe Weise wie zuletzt beschädigt hatte.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell