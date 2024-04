POL-IZ: 240415.5 Eddelak: Trunkenheitsfahrt endet an Tankstelle

Itzehoe (ots) - Kurz nach Mitternacht am 15.04.2024 ereignete sich zum wiederholten Mal ein Einbruchdiebstahl in den Bahnhofskiosk am Bahnhof Itzehoe. Am 15.04.2024 um 00:23 Uhr rückten mehrere Streifenwagen in die Bahnhofstraße in Itzehoe aus. Hier löste der Alarm des dortigen Geschäfts aus. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine unbekannte Person gewaltsam ...

mehr