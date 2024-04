Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240415.4 Wilster: Brandstiftung in Wilster

Wilster (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es in Wilster zu einer Brandstiftung gekommen. Eine unbekannte Person setzte zwei Schuppen in Brand, diese fielen den Flammen komplett zum Opfer.

Gegen 01.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Grundstück in der Straße Kohlmarkt aus. Dort standen zwei Schuppen, eine Hecke sowie ein Palisadenzaun in Flammen. Zu retten waren die Gebäude trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Wilster nicht, der Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. An den benachbarten Häusern entstanden nach ersten Erkenntnissen keine Schäden.

Die Ermittlungen in dieser Brandsache hat die Itzehoer Kripo übernommen. Aktuell ist von einer Brandstiftung auszugehen. Ob ein Zusammenhang zu Bränden aus der Vergangenheit besteht, bleibt zu prüfen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

