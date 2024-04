POL-IZ: 240412.1 Heide: Dieb bietet Stehlgut zum Kauf an und fliegt auf

Brunsbüttel (ots) - In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Brunsbüttel unter anderem Absperrgerät entwendet und einen Bagger beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. In der Zeit von Donnerstag, 4. April 2024, 13.00 Uhr, bis zum Folgetag, 08.00 Uhr, stahlen Diebe in der Straße Am Belmermoor an zwei Stellen insgesamt zehn Baustellenbaken und ebenso viele ...

mehr