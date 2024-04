Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 12-jähriger Junge wird auf seinem Fahrrad durch Verkehrsunfallflüchtigen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (09.04.2024) kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Strichweg/Ecke Strandstraße in Cuxhaven. Ein 12-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Strichweg in Richtung Duhnen. An der Ecke zur Strandstraße hielt er kurz an, um einen Freund zu verabschieden. Ein von hinten kommender, unbekannter Fahrzeugführer erfasste das Fahrrad des Jungen leicht, sodass dieser stürzte. Durch den Unfall wurde der Junge leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Laut Aussagen des Jungen habe es sich um einen silbernen Opel gehandelt. Zeugen werden gebeten sich bei Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

