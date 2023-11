Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf K 205 - PKW wird völlig zerstört, eine Person eingeklemmt

Ahausen (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag um 14.10 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ahausen, Hellwege, Sottrum und der Einsatzleitwagen der Samtgemeinde Sottrum zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Gemeldet wurde dieser auf der K 205 zwischen Ahausen und Hellwege in Fahrtrichtung Hellwege. Laut Meldung sollte eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Der Fahrer des PKWs war auf ein Traktorgespann aufgefahren und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Um den Mann schonend und schnellstmöglich aus dem völlig zerstörtem Wrack zu befreien, setzten die Einsatzkräfte schweres Rettungsgerät ein und entfernten einige Fahrzeugteile, wie z.B. Dach und Fahrertür. Nach einer knappen halben Stunde konnte dieser schwerverletzt an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Rotenburger Klinikum gebracht. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei Absperr- und Ausleuchtmaßnahmen während der Unfallaufnahme und Spurensicherung.

Vor Ort waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen, Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, die Besatzung des Rettungshubschraubers, sowie der Polizei. An dem verunfalltem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der Traktorfahrer blieb unverletzt, die Schadenshöhe an seinem Fahrzeug ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten gegen 19.00 Uhr die Einsatzstelle verlassen. Während der gesamten Rettungs- und Aufräummaßnahmen war die Kreisstraße vollgesperrt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell