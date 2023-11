FW-ROW: Porsche Panamera gerät in Brand

Stuckenborstel (ots) - Ein Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus in Stuckenborstel erforderte am Sonntagabend einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz. Gegen kurz nach 19 Uhr bemerken die Bewohner, dass aus dem Schornstein ihres Hauses dunkel schwarzer Rauch aufstieg und Funken flogen. Umgehend alarmierten sie die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Bewohner mehr im Haus, somit konnte mit zwei Trupps ...

