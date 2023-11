Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Geschwindigkeitsmessungen - Spitzenreiter 31 km/h zu schnell

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 24.11.2023, führte die Polizeiinspektion Ingelheim an der Kreuzung der L414/K15 Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei besagter Kreuzung zwischen Ober-Hilbersheim und Jugenheim handelt es sich um einen Unfallhäufungspunkt. Erst am Mittwoch, den 22.11.2023, kam es hier zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt und zwei Personen schwer verletzt wurden. Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung wurden 24 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 91 km/h bei erlaubten 60 km/h. Den Fahrer erwartet nun eine Strafe von 150 Euro und einem Punkt in Flensburg.

