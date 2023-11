POL-PIING: 43-jähriger mit entwendetem PKW unterwegs

Ingelheim (ots) - In der Nacht von Freitag, den 10.11.2023, auf Samstag, den 12.11.2023 kam es zwischen 17:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Posener Straße in Ingelheim auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW, vermutlich beim Vorbeifahren eines anderen Fahrzeugs, beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher verließ die ...

mehr