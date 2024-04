Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240415.1 Kuden: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Trunkenheitsfahrt

Kuden (ots)

Am 14.04.2024 um 19:50 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Kunden infolge einer Trunkenheitsfahrt ein Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrzeugführer fuhr alleine von Kuden in Richtung Breiholz. Hier verlor in der Hauptstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet neben die Fahrbahn. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und schleuderte gegen eine gegenüberliegende Leitplanke. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol beim Verunfallten fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Am Kraftfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Der Beschuldigte wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

