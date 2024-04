Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240416.1 Itzehoe: Wieder Tabakwaren aus Bahnhofs-Shop entwendet

Itzehoe (ots)

Nachdem Einbrecher den Bahnhofs-Store in Itzehoe in der Vergangenheit bereits mehrfach heimgesucht haben, statteten sie ihm in der Nacht zu heute erneut einen Besuch ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 0.25 Uhr erhielten Beamte von einem ausgelösten Einbruchalarm in dem Laden im Bahnhof in der Bahnhofstraße Kenntnis. Sie suchten den Ort umgehend auf und stellten fest, dass ein Unbekannter über den Haupteingang in den Laden eingedrungen war und Zigarettenschachteln entwendet hatte. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlguts sind noch unbekannt.

Letztmalig stiegen Einbrecher in der Nacht zu gestern in das Geschäft ein. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell