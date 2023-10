Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Seeschiff läuft nahe des Nordstrandes der Insel Harriersand auf Grund

Brake (ots)

Am Abend des 30.10.2023 kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Schiffsunfall, bei dem ein Seeschiff im nördlichen Bereich der Weserinsel Harriersand auf Grund gelaufen ist. Das unter der Flagge Zyperns fahrende Schiff hatte in Brake Ladung gelöscht und sollte leer nach Hamburg fahren, um dort wieder Ladung aufzunehmen. Der 35-jährige Kapitän bemerkte kurz nach dem Ablegen, dass das Ruder des Schiffes sich nicht mehr verstellte und das Schiff drohte, auf die gegenüberliegende Insel Harriersand aufzulaufen. Er leitete ein sofortiges "Voll-Zurück-Manöver" ein. Aufgrund des starken Ebbstromes konnte er jedoch nicht verhindern, dass der Bug des Schiffes am Ufer aufkam und dort im Schlick stecken blieb. Unverzüglich beauftragte Schlepper konnten das 85 Meter lange Schiff im zweiten Versuch aus dem Schlick befreien und gegen 23:00 Uhr wieder an die Pier des Braker Hafens schleppen. Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake ergaben, dass keine Hinweise vorliegen, die auf menschliches Versagen hindeuten. Das Küstenmotorschiff ist erst seit einem Jahr in Dienst. Dennoch hat die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr als zuständige Hafenstaatkontrolle eine Festhalteverfügung erlassen. Da das Schiff eine Grundberührung hatte, könnte der Rumpf unter Wasser beschädigt worden sein. Daher muss zuerst die Klassifikationsgesellschaft bestätigen, dass durch die Grundberührung keine Gefahr für die Schiffssicherheit ausgeht. Ebenfalls hat die Besatzung unmittelbar nach Festkommen des Schiffes überprüft, ob ein Austreten von Stoffen zu erwarten ist. Dies war nicht der Fall und es konnte ausgeschlossen werden, dass durch den Unfall eine Gefahr für die Umwelt ausgeht. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Naturschutzgebietes "Tideweser". Hier ist ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft notwendig. Daher wurde durch die Beamten der Wasserschutzpolizei sofort nach Bekanntwerden des Unfalls die WSP-Leitstelle im Maritimen Sicherheitszentrum Cuxhaven in Kenntnis gesetzt. Hier sitzt mit dem "MLZ" die jederzeit besetzte Komponente des Havariekommandos. Im Falle einer Gewässerverunreinigung hätten unverzüglich Maßnahmen eingeleitet werden können. Der Kapitän wird seinen Aufenthalt in Brake unfreiwillig verlängern müssen, anschließend aber mit einem sicheren Schiff seine nächste Reise antreten können.

Andrzejewski, POK

