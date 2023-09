Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gesunkenes Wikingerschiff im Alten Hafen Hooksiel

Wilhelmshaven (ots)

Hooksiel

Am 23.09.23, gegen 08.00 Uhr, stellen Passanten im alten Hafen von Hooksiel fest, dass der Nachbau eines ca. 15 Meter langen Wikingerschiffes an seinem Liegeplatz gesunken ist und informieren die Polizei. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wassergefährdende Betriebsstoffe waren nicht an Bord.

