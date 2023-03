Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter versucht sich Zugang zu einer Bäckerei im Gebäude eines Discounters in der Rottweiler Straße zu verschaffen. Der Täter beschädigte durch die Hebelversuche an der Stahltür auch eine Glasscheibe, die dabei zu Bruch ging. In die Innenräume gelangte der Einbrecher jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell