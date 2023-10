Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenschiff sank im Emder Binnenhafen

Emden (ots)

Am 5. Oktober 2023, gegen 11.15 Uhr, kam es im Binnenhafen Emden, Südkai, dazu, dass ein Binnenschiff bei der Beladung aus bisher ungeklärter Ursache auseinanderbrach und sank. Alle Besatzungsmitglieder konnten sich unverletzt an Land retten. Rettungsdienste, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei sind vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

