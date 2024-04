Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (11.04.2024), 20.30 Uhr, und Samstag (13.04.2024), 20.30 Uhr, einen Satz Kompletträder des Herstellers Michelin im Wert von 2.500 Euro. Die Reifen waren in der verschlossenen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Friederica-Kocher-Straße in Korntal-Münchingen gelagert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 8399020 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

