POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 21-Jähriger nach räuberischem Diebstahl ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann befindet sich seit Mittwoch (10.04.2024) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am 29.11.2023 einen schweren räuberischen Diebstahl begangen zu haben (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5661500).

Der Tatverdächtige soll am Tatabend gegen 19:35 Uhr eine Geldtasche aus dem Auto eines zum Tatzeitpunkt 46-Jährigen in der Myliusstraße in Ludwigsburg gestohlen haben. Vermutlich wurde er hierbei von dem 46-Jährigen während der Tatausführung überrascht und konnte unter Verwendung einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe zunächst unerkannt mit dem Diebesgut in Höhe von mehreren Tausend Euro flüchten. Der 46-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 21-jährigen deutsch-türkischen Staatsbürger. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler mögliche Beweismittel auf und stellten diese sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am vergangenen Mittwoch (10.04.2024) einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzuganstalt ein.

