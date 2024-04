Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 35 Jahre alte Motorradfahrerin am Montag (15.04.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 7.15 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 35-Jährige war auf der Kreisstraße 1028 (Staufenstraße) in Richtung Herrenberg unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 1184 in einer Rechtskurve zum Überholen eines Lkws ansetzte. Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geriet die Frau hierbei nach links in einen Grünstreifen und kam schließlich von der Fahrbahn ab, wo sie in eine Hecke stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die K1028 für etwa eine Stunde in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

