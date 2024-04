Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Dachstuhlbrand einer Lagehalle (14.04.2024)

Rottweil (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in Rottweil, in der Tuttlinger-Straße, gg. 16:55 Uhr zu einem Dachstuhlbrand einer Lagerhalle eines Firmengebäudes. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dach erkennbar. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes weder im Brandobjekt noch im angrenzenden Wohnhaus Personen, so dass niemand verletzt wurde. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde durch die ILS Rottweil über die NINA-Warnapp gewarnt und gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Während der Löscharbeiten stürzte ein Teil des Daches in das Innere des Gebäudes. Die Tuttlinger-Straße war für längere Zeit gesperrt. Der Sachschaden wird derzeit mit ca. 200.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine verlässlichen Angaben darüber gemacht werden.

Die Feuerwehren erschienen mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 104 Kräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort. Weiterhin wurde das THW zur Begutachtung und Unterstützung bei Abstützungsarbeiten mit drei Fahrzeugen aufgeboten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell