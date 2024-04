Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a. N., Lkrs RW) Betrunkener verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden (14.04.2024)

Oberndorf a. N. (ots)

Dem Polizeirevier in Oberndorf a. N. wurde heute früh morgens, gg. 05:15 Uhr, in der Rosenfelder Straße in Oberndorf a. N. ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Rosenfelder Straße von der Talstraße kommend in Richtung der Balinger Straße. Im Bereich der Brücke der Rosenfelder Straße fuhr der Fahrer vermutlich in Folge von alkoholischer Beeinflussung auf den Brückensockel, kollidierte dort alleinbeteiligt mit dem Brückengeländer und wurde von diesem auf die Fahrbahn abgewiesen. Hier kam der Pkw zum Stillstand. Der Unfall wurde durch eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung festgestellt. Bei dem Fahrer wurde durch einen freiwillig durchgeführten Alkoholtest ein Wert über 2 Promille festgestellt. Am Pkw Ford Focus entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, welcher durch einen Abschleppdienst geborgen wurde. Ob an der Brücke ein Schaden entstanden ist, bedarf weiterer Abklärung.

