POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs SBK) Seitenscheiben eines Pkw eingeschlagen um Gegenstände zu entwenden (13.04.2024)

Donaueschingen (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft schlug am Samstagnachmittag, zw. 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, in Donaueschingen, in der Friedhofstraße auf dem Parkplatz des Friedhofs, an einem Pkw VW-Touran beide Seitenscheiben ein, um eine zurückgelassene Handtasche und eine grüne Winterjacke zu entwenden. In der Handtasche befand sich zusätzlich eine Geldbörse mit Personalausweis. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 Euro beziffert. Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben mögen sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, unter der Telefonnummer 0771 837830, in Verbindung setzen.

