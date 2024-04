Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs SBK) Verkehrsunfall zwischen Krad und Pkw nach Streitigkeiten (13.04.2024)

St. Georgen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag, gg. 13:30 Uhr, im Urbanweg in St. Georgen. Zuvor fuhr der Unfallbeteiligte Pkw-Lenker mit seinem Pkw VW Fox hupend hinter dem Krad-Lenker her. Im weiteren Verlauf überholte der Pkw-Lenker den Krad-Fahrer und bremste diesen aus. Schlussendlich kam es zu einer leichten Kollision in dessen Folge der Krad-Lenker zu Boden stürzte. Glücklicherweise wurde dieser nur leicht am Bein verletzt. Das Krad Ducati blieb unbeschädigt. Im weiteren Verlauf kam zu weiteren Körperverletzungsdelikten begangen durch den Fahrer des VW. Wie sich heraus stellte gab es zwischen dem 47-jährigen Tatverdächtigen und dem 23-jährigen Geschädigten eine Vorbeziehung. Zeugen welche den Sachverhalt beobachten konnten werden gebeten sich mit der Polizei in St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 949500, in Verbindung zu setzen.

