Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel - Lkr. Konstanz) Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit 9 verletzten Personen (12.04.2024)

Singen am Hohentwiel (ots)

Am Freitagabend kam es um 23.44 Uhr an der Kreuzung Hombergerstraße / Münchriedstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt 9 verletzten Personen und einem Gesamtschaden von ca. 86000.- EUR. Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen ergaben, dass eine 19-jährige Pkw-Lenkerin von der Münchriedstraße nach links in die Hombergstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz abbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 57-jährigen Autofahrerin, die stadtauswärts fuhr und hierbei augenscheinlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin saßen 4 weitere Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren. Im anderen Fahrzeug saßen 3 weitere Personen im Alter von 29 bis 57 Jahren. Sämtliche Insassen in beiden Fahrzeugen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und waren zum Teil in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Verletzten zu bergen und zu versorgen. Zwei Schwerverletzte mussten mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken abgeflogen werden. 3 weitere Schwerverletzte und 4 leicht verletzte Personen kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Noch an der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Unfallermittlungen übernommen hat. Die beiden Unfallfahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, wurden für die Ermittlungen durch einen Abschleppdienst geborgen und sind Teil der Untersuchung. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Westtangente gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell