Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel - Lkr. Konstanz) Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufrufb (12.04.2024)

Singen am Hohentwiel (ots)

Am Freitagmorgen wurde in Singen auf dem Parkplatz Offwiese ein geparkter Toyota Lexus durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde die rechte Fahrzeugseite im Bereich des Vorderrades und Kotflügels. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 10000.- EUR zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon 07731/888-0 zu melden.

