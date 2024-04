Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Schwere räuberische Erpressung - 33-Jähriger in Haft (11.04.2024)

KN-Litzelstetten (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es nach einer Bedrohungssituation zu einem größeren Polizeieinsatz auf einem Campingplatz in der Hornwiesenstraße gekommen. Gegen kurz vor 9 Uhr betrat ein 33-jähriger Mitarbeiter des Platzes den Kiosk, bedrohte eine dort arbeitende 65 Jahre alte Frau mit einer täuschend echt aussehenden Waffe und forderte die Herausgabe von Geld und Lebensmitteln. Nachdem ein Öffnen der Kasse nicht möglich war, bedrohte er die Frau weiterhin und stieß sie gegen das Mobiliar. In einem günstigen Moment gelang ihr die Flucht aus dem Kiosk und die Verständigung ihrer Chefin, die umgehend die Polizei alarmierte. Die kurz darauf vor Ort eintreffende 45-jährige Inhaberin versuchte den 33-Jährigen, der sie ebenfalls bedrohte, zu beruhigen und konnte ihn schließlich dazu bewegen, die Waffe zur Seite zu legen. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte der stark alkoholisierte Mann schließlich widerstandslos festgenommen werden. Nachdem er in der Folge angab in seinem Wohnwagen weitere Waffen und Handgranaten zu haben, räumte und sperrte die Polizei den betroffenen Bereich und forderte Spezialkräften zur Überprüfung des Wohnanhängers an. Dabei fanden sie schließlich noch eine zweite, ebenfalls täuschend echt aussehende Waffe und diverse Munition auf.

Auf Anordnung der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz kam der 33-Jährige zunächst in Gewahrsam. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter am Freitag erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft schließlich Haftbefehl gegen den Mann. Er kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Die 65-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell