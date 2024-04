POL-RZ: Fahrzeug flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots) - 08. April 2024 | Kreis Stormarn - 05.-07.04.2024 - Ammersbek / Bargteheide Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Stormarn zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch gekommen. In der Straße Kruthorst in Bargteheide drangen Unbekannte über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum dürfte zwischen ...

