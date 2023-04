POL-PDTR: GirlsDay bei der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz/ Mädchen machen sich ein Bild vom Berufsbild der Polizei

Osburg (ots) - In der Nacht vom 25.04.2023 auf den 26.04.2023 wurde vor der Kirche in Osburg ein Schaukasten, in dem kirchliche Nachrichten veröffentlicht werden, beschädigt. Der oder die Täter schlugen die Scheibe ein, entfernten die angebrachten Nachrichten und verteilten diese in den umliegenden Hecken. Der entstandene Sachschaden dürfte sich bei ca. 150 Euro ...

