POL-RZ: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Ratzeburg (ots) - 02. April 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.03.2024 - Lauenburg Am Samstagnachmittag (30. März 2024) kam es in Lauenburg auf der B 5 in Höhe der Palmschleuse zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Boizenburg mit einem Hyundai die Berliner Straße in Lauenburg in Richtung Boizenburg. Gegen 16:30 Uhr musste er stoppen, da ...

mehr