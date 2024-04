POL-RZ: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Ratzeburg (ots) - 02. April 2024 | Kreis Stormarn - 30.-31.03.2024 - Hoisdorf Am Osterwochenende (30./31. März 2024) kam es im Schwarzenbrooker Weg in Hoisdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter, in der Zeit zwischen dem 30.03.2024, 15:00 Uhr und dem 31.03.2024,11:30 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Obergeschoss in das Einfamilienhaus. ...

