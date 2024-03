POL-RZ: Aufmerksamer Taxifahrer vereitelt Taterfolg nach Schockanruf

Ratzeburg (ots) - 25. März 2024 | Kreis Stormarn - 24.03.2024 - Ahrensburg Am Sonntag (24. März 2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Raub in der Hamburger Straße in Höhe der Einmündung Stormarnstraße in Ahrensburg. Gegen 12 Uhr war eine 15-jährige Ahrensburgerin auf dem Weg zu ihrem Schülerpraktikum. In der Hamburger Straße in Höhe der Einmündung Stormarnstraße bemerkte die Jugendliche, wie an ihrer Tasche gezogen wurde. Hierbei handelte es sich um einen ...

