Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst

Euskirchen (ots)

Am 26.10.2023, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Kölner Straße in Euskirchen in Höhe der Justizvollzugsanstalt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus Aachen wollte die Fahrbahn an einer Verkehrsinsel überqueren. Dabei wurde sie vom PKW einer 53-jährigen Frau aus Euskirchen erfasst, die die Kölner Straße in Richtung Weilerswist befuhr. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Aufnahme des Unfalls wurde u.a. ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln eingesetzt. Die Kölner Straße war im Bereich der Unfallstelle vier Stunden lang gesperrt.

