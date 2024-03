Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raub gesucht

Ratzeburg (ots)

25. März 2024 | Kreis Stormarn - 24.03.2024 - Ahrensburg

Am Sonntag (24. März 2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Raub in der Hamburger Straße in Höhe der Einmündung Stormarnstraße in Ahrensburg.

Gegen 12 Uhr war eine 15-jährige Ahrensburgerin auf dem Weg zu ihrem Schülerpraktikum. In der Hamburger Straße in Höhe der Einmündung Stormarnstraße bemerkte die Jugendliche, wie an ihrer Tasche gezogen wurde. Hierbei handelte es sich um einen Turnbeutel, den sie als Rucksack über der Schulter trug. Der Täter entwendete das Baseball Cap vom Kopf des Mädchens, die sich losreißen und in Richtung Rondeel flüchten konnte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige war ca. 1,80m groß und trug eine dunkle Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell