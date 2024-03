Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Einsätze zeitgleich für die Feuerwehr - 3-jähriges Kind in der Innenstadt angefahren - Brandmeldealarm

Herdecke (ots)

Zwei Einsätze musste die Freiw. Feuerwehr Herdecke zeitgleich gegen 10:54 Uhr abarbeiten. Ein Verkehrsunfall mit angefahrener Person wurde aus der Wetterstraße, Ecke Ruhrstraße gemeldet. Als die Kräfte gerade von der Wache ausrücken wollten, kam parallel noch ein Brandmeldealarm aus der Breddestraße herein. Die Fahrzeugaufteilung wurde kurzerhand geändert, so dass mit Zutun der ehrenamtlichen Kräfte zeitgleich beide Einsatzstellen bedient werden konnten.

An der Wetterstraße, Kreisverkehr zur Ruhrstraße wurde ein 3-jähriges Kind aus unbekannten Gründen von einem PKW angefahren, als die Mutter mit dem Kind im Kinderwagen den Zebrastreifen überquerte. Ein sich in der Nähe befindlicher Krankenwagen der Johanniter führte zusammen mit einem ansässigen Hausarzt, der auch erfahrener Notarzt ist, die Erstversorgung des Mädchens durch. Zur weiteren Versorgung kamen ein Rettungswagen aus Hagen sowie Rettungshubschrauber Christoph 8, um einen Notarzt zur Einsatzstelle zu bringen. Die Feuerwehr führte hier, mit einem weiteren Löschgruppenfahrzeug, die Landungssicherung am Ruhrufer (hinter dem Cafe, Ruhrpromenade) durch. Kurzzeitig musste dieser Bereich gesperrt werden. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt, aber erlitt einen leichten Schock. Sie wurde von Feuerwehrangehörigen betreut. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Der Rettungshubschrauber setzte vom Quartier Ruhraue zum Krankenhaus Herdecke um. Die Polizei war an der Einsatzstelle Ruhrstraße und sicherte u.a. die Einsatzstelle.

Ein Löschzug arbeitete währenddessen den Brandmeldealarm ab. Hier war versehentlich ein Hubsteiger in einen Feuerwehrmelder (Lichtschranke der Brandmeldeanlage) geraten. Die Anlage meldete der Feuerwehr vorschriftsmäßig einen Brandalarm. Nach gemeinsamer Erkundung mit dem Betriebsleiter wurde der Alarm abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell