FW-EN: Feuerwehr befrei Reh aus Zwangslage

Herdecke (ots) - Am Sonntag um 9:51 Uhr wurde der Feuerwehr Herdecke ein Brand in einem Gebäude im Schumannweg gemeldet. Die Anruferin schilderte der Feuerwehr-Leitstelle in Schwelm, dass aus dem Keller Rauch komme. Als der erste Teil des Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke nach acht Minuten an der Einsatzstelle eintraf, war das Gebäude bereits geräumt. Eine Rauchentwicklung war nicht mehr sichtbar. Während ein Teil der Kräfte einen Löschangriff ...

