Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke 13 Stunden bei einem Brandeinsatz in Gevelsberg überörtlich im Einsatz

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr war am Mittwoch ab 4:06 Uhr zu einem überörtlichen Brandeinsatz in Gevelsberg im Einsatz. Eine Löschgruppe, primär mit Atemschutzgeräteträgern, wurde neben weiteren Feuerwehren aus dem Kreis zur Einsatzstelle entsendet. Gegen 11 Uhr wurden die Kräfte dann ausgelöst und eine zweite Gruppe aus Herdecke übernahm bis 17 Uhr die Einsatztätigkeit. Die Kräfte wurden überwiegend im Atemschutzeinsatz eingesetzt. Zur Beschreibung der Einsatzlage verweisen wir auf die örtlich zuständige Feuerwehr Gevelsberg.

Zu einem First Responder rückten gegen 15:29 Uhr die Kräfte der Feuerwehr Herdecke in den Westender Weg aus. Eine 89- jährige Person wurde von der Feuerwehr erstversorgt. Anschließend wurde die Patientin an die Hagener Kollegen übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell