Daun (ots) - Am 22.01.2024 gegen 15:00 Uhr entfernte sich ein 89-jähriger Mann aus einem Altenheim in Daun. Umgehend wurden die Polizeibeamt*innen informiert. Diese führten umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen durch, welche diesen gegen 19:00 Uhr an seiner ehemaligen Wohnanschrift in Densborn antreffen konnten. Er wurde zurück in das Altenheim verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, ...

mehr