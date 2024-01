POL-PDWIL: Vermisstensache schnell geklärt

Bitburg (ots) - In der Zeit vom Donnerstag, 11.01.2024 bis Donnerstag, 18.01.2024, 16.00 Uhr, wurden sieben Fahrzeuge, die vor dem Autohaus Mofa in der Saarstraße in Bitburg abgestellt waren, beschädigt. An jedem der Fahrzeuge wurde die Motorhaube zerkratzt und zum Teil sogar Buchstaben eingeritzt. Aufgrund der Witterung wurden die Beschädigungen erst am 18.01. entdeckt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, ...

