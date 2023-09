Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf vorausfahrendes Kraftfahrzeug aufgefahren - Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B445, Höhe Auffahrt zur A7, Montag, 18.09.23, 15.30 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Montag, 18.09.23, 15.30 Uhr befuhren eine 23-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw VW Golf, sowie ein 23-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw VW Polo und ein 45-jähriger Einbecker mit seinem Dahihatsu in dieser Reihenfolge die B445 aus Kalefeld kommend in Richtung Echte. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn A7 mussten die 23-jährige Northeimerin und der 23-jährige Kalefelder ihre Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte der nachfolgende 45-jährige Einbecker zu spät, konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw des Kalefelders auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Einbeckers auf den VW Golf der Northeimerin geschoben, so dass alle drei beteiligten Kraftfahrzeuge beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.500,- EUR Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell