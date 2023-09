Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw fährt gegen Krankenfahrstuhl und flüchtet

Bad Gandersheim (ots)

Echte, B 445, Höhe AS Echte in Fahrtrichtung Süd, 18.09.29023, 15:35 Uhr Zur angegebenen Unfallzeit ist ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem grünen Lkw-Kipper von Echte kommend in Richtung Kalefeld gefahren. Der Lkw-Fahrer wollte dann im Einmündungsbereich auf die dortige Auffahrt der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden fahren und hat hierbei einen 54-jährigen aus einem Kalefelder Ortsteil mit seinem Krankenfahrstuhl übersehen, welcher entgegenkommend den Fuß- und Radweg in Richtung Echte befahren hat. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach einem kurzen verbalen Austausch setzte der Lkw-Fahrer jedoch seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls blieb unverletzt. Der Schaden am Krankenfahrstuhl wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Gegen den bislang unbekannten Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zu dem grünen Lkw-Kipper bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

