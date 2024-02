FW-EN: Heimrauchmelder detektiert Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss

Herdecke (ots) - Am heutigen Sonntag musste die Feuerwehr Herdecke um 12:35 Uhr wieder zu einer Türöffnung ausrücken, dieses Mal in die Straße "Im Siepen". Auch hier war die Tür vor dem Eintreffen der Feuerwehr geöffnet. Jedoch wurden die Einsatzkräfte im Rahmen der Tragehilfe tätig und unterstützten so den Rettungsdienst. Einsatzdauer rund 50 Minuten. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Herdecke Einsatzführungsdienst Fabian Westerhoff Telefon: +49 (0)175 400 88 88 ...

