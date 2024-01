Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Ratzert (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.01.2024, 20.00 Uhr, bis Montag, 22.01.2024, 13.00 Uhr, ereignete sich in Ratzert, Ortsteil Brubbach, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren mit einem, am rechten Fahrbahnrand der Waldstraße geparkten Pkw BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der am Pkw BMW entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

