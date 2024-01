Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: iPhone löst Rettungs- und Polizeieinsatz aus

Bad Hönningen (ots)

Am Sonntagnachmittag teilte die rettungsleitstelle Montabaur der Polizeiinspektion in Linz mit, sie habe einen SMS-Alarm eines iPhone 14 erhalten. Laut Mitteiling sei es zu einem schweren Unfall im Bereich Im Strang - Theisfloss gekommen. Über die angegebene Handynummer konnte kein Kontakt zu der Besitzerin hergestellt werden. Daraufhin entsandte die rettungsleitstelle einen Notarzt und einen Rettungswagen, die Polizei eilte ebenfalls vor Ort. In der Zwischenzeit konnte die 24-jährige Besitzerin auf ihrem Handy erreicht werden, sie gab Entwarnung. Vor der Abfahrt hatte sie ihr Handy auf das Dach ihres Pkw gelegt und war losgefahren. Als das Handy dann vom Dach fiel, und sie überschlug, löste es den automatischen Alarm eines Überschlags/Verkehrsunfalls aus.

