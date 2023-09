POL-EL: Meppen - Küchenbrand

Lingen (ots) - In der Nacht zu Montag, zwischen 20 und 7.45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Pkw und entwendeten daraus eine Handtasche samt Inhalt. Der Pkw stand zur Tatzeit in einer Tiefgarage an der Kaiserstraße in Lingen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu ...

