POL-PDNR: Ladendiebstahl

Betzdorf (ots) - Im Rahmen von Personenkontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf, wurde am 19.01.2024 gegen 20:00 Uhr eine 9köpfige Gruppe von weitgehend Jugendlichen und Heranwachsenden in einem Parkhaus der Wilhelmstraße in Betzdorf festgestellt. Bei mehreren, teils bereits polizeibekannten Personen wurden geringe Mengen Marihuana und/oder Amfetamin ...

