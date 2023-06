Polizei Hamburg

POL-HH: 230629-1. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Tatzeit 28.06.2023, 13:20 Uhr; Tatort: Hamburg-Tonndorf, Ölmühlenweg

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem am Mittwochnachmittag zwei noch unbekannte Männer eine 60-jährige Frau überfallen und ihr die Halskette entrissen hatten. Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 60-Jährige mit ihrem Fahrrad den Ölmühlenweg in Richtung Ahrensburger Straße. Im Bereich der Grünanlage Eichtalpark/Voßberg stieg sie an der dortigen Ampel von ihrem Fahrrad ab, um die Straßenseite zu wechseln.

In diesem Moment wurde sie von einem Unbekannten von hinten an die Schulter gegriffen, der ihr unmittelbar darauf die Halskette entriss. Der Täter und ein offensichtlicher Begleiter flüchteten im Anschluss auf älteren Fahrrädern mit ihrer Beute in die Grünanlage in Richtung Bei der Hopfenkarre.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und einem Polizeimotorrad führten nicht zur Festnahme des Räubers und seines Komplizen.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

- männlich - dickliche Figur - westasiatische Erscheinung - etwa 40 Jahre alt - kurzes schwarzes Shirt - kurze Hose - Rucksack

Mittäter:

- männlich - sehr schlank - westasiatische Erscheinung - etwa 30 Jahre alt - langes khakifarbenes Hemd - lange Hose - Rucksack

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

