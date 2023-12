POL-FR: Steinen: Whirlpool abgebrannt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 15.12.2023, 17.30 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 11.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem Pkw der Marke Mercedes-Benz Bargeld, eine Sonnenbrille sowie zwei Päckchen Zigaretten. Der Pkw stand im Tatzeitraum in Haagen in der Straße "Am Buchenrain". Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

mehr