Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 15.12.2023, 17.30 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 11.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem Pkw der Marke Mercedes-Benz Bargeld, eine Sonnenbrille sowie zwei Päckchen Zigaretten. Der Pkw stand im Tatzeitraum in Haagen in der Straße "Am Buchenrain".

