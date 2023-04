Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kriminelles Duo

Tonna / LK Gotha (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte des ID Gotha in Tonna einen Kleinwagen, an welchem nur am Heck ein Kennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich schlussendlich heraus, dass dieses Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehört. Außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und hatte auch keine Fahrerlaubnis. Seine Beifahrerin, zugleich auch Schwester, gab zu, das Kennzeichen in Bad Tennstedt entwendet zu haben und auch selber ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Gegen beide Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Fahrer musste zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell