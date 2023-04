Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizei bittet um Mithilfe

Gotha (ots)

Als am Samstag gegen 13:30 Uhr ein Smart auf den Parkplatz zum Altstadtforum einfuhr querte plötzlich vor dem Smart ein blauer Opel Agila die Fahrbahn und blieb mit der Beifahrerseite an der Front des Smart hängen. Der Fahrer des Opel hielt kurz inne, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Smart in Höhe von 1500 EUR zu kümmern. An dem Opel Agila dürfte nahezu die komplette Beifahrerseite eingedellt, zumindest aber zerkratzt und orangefarbener Lackabrieb zu erkennen sein. Die Polizei Gotha fragt nun, wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen oder gibt es Zeugen, welche den blauen Opel mit dem oben beschriebenen Schaden gesehen haben. Az. 90983/23 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell